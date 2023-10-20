Экс-главу минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую отправили в СИЗО

Кущевский районный суд Краснодарского края арестовал бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского. Об этом сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах. В суде отказались подтвердить информацию, сославшись на отсутствие пресс-секретаря.

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«Быковская заключена под стражу на полгода, Беседовский — на три месяца»,— рассказал источник.

По его данным, об изменении меры пресечения ходатайствовала сторона обвинения. Необходимость отправки бывших чиновников в СИЗО гособвинитель обосновал тем, что они вновь работают в системе здравоохранения региона и могут оказывать давление на коллег, проходящих свидетелями по делу.

Слушание уголовного дела Татьяны Быковской и Станислава Беседовского, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ), продолжается с июля 2022 года.

По версии следствия, в 2018 году чиновники создали условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса «Б».

Рассмотрение дела перенесли в другой регион из-за опасений, что в Ростовской области у Татьяны Быковской есть связи органах власти.

Кристина Федичкина