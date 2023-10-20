FESCO планирует приобрести два самолета для транспортировки грузов

Транспортная компания FESCO планирует приобрести два узкофюзеляжных самолета для организации грузовых перевозок. Об этом глава совета директоров компании Андрей Северилов сообщил на форуме «Сделано в России».

«Сейчас мы обсуждаем вариант приобретения двух воздушных судов зарубежного производства»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Андрей Северилов добавил, что компания изучает вопрос технического менеджмента воздушных судов. FESCO, по словам господина Северилова, может создать собственный сервис в этом направлении или воспользуется аутсорсингом.

Авиаперевозкой грузов компания занимается с 2022 года. В настоящее время FESCO организовывает рейсы из Москвы на Дальний Восток, а также из Гонконга и Дубая в Москву.

Петр Бузлаев