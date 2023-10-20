Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава РПЦ обратился к ООН с призывом защитить Украинскую православную церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал оценку принятому в четверг Верховной радой Украины в первом чтении законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Глава Русской православной церкви (РПЦ) направил послание предстоятелям поместных православных церквей и ряду религиозных деятелей, а также обратился к представителям международных организаций. Если законопроект будет принят, полагает патриарх, он позволит запретить в судебном порядке деятельность любых религиозных общин на территории Украины в том случае, если они «аффилированы» с зарубежными религиозными организациями.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине — государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной рады, радикальные политики и общественные деятели — не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской православной церкви как централизованной структуры, а также всех ее епархий, приходов и монастырей по отдельности,— заявил патриарх.— Принятию данного законопроекта предшествовал целый комплекс мер, направленный против канонической Церкви на Украине: клеветническая антицерковная кампания в национальных средствах массовой информации, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных сфальсифицированных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата колыбели русского монашества — Успенской Киево-Печерской лавры и других крупнейших монастырей с принудительным выселением их насельников, а также волна принудительного закрытия местными органами власти храмов Украинской православной церкви, запрета совершения ею богослужений, изъятия земельных участков, занятых ее монастырями, храмами и святынями».

Предстоятель РПЦ призвал выступить в поддержку Украинской православной церкви.

Послание направлено предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, католикосу Востока и митрополиту Маланкарскому Василию Мар Фоме Матфею III, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви Араму I, католикосу-патриарху Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитскому патриарху Антиохии и всего Востока Бешаре Бутросу ар-Раи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму.

Одновременно патриарх обратился к руководителям и представителям международных организаций. «Прошу вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов»,— говорится в послании.

Послание направлено, в частности, генсеку ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости К. П. Ашвини, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Назиле Гани.

Павел Коробов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...