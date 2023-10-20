Глава РПЦ обратился к ООН с призывом защитить Украинскую православную церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал оценку принятому в четверг Верховной радой Украины в первом чтении законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Глава Русской православной церкви (РПЦ) направил послание предстоятелям поместных православных церквей и ряду религиозных деятелей, а также обратился к представителям международных организаций. Если законопроект будет принят, полагает патриарх, он позволит запретить в судебном порядке деятельность любых религиозных общин на территории Украины в том случае, если они «аффилированы» с зарубежными религиозными организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине — государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной рады, радикальные политики и общественные деятели — не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской православной церкви как централизованной структуры, а также всех ее епархий, приходов и монастырей по отдельности,— заявил патриарх.— Принятию данного законопроекта предшествовал целый комплекс мер, направленный против канонической Церкви на Украине: клеветническая антицерковная кампания в национальных средствах массовой информации, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных сфальсифицированных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата колыбели русского монашества — Успенской Киево-Печерской лавры и других крупнейших монастырей с принудительным выселением их насельников, а также волна принудительного закрытия местными органами власти храмов Украинской православной церкви, запрета совершения ею богослужений, изъятия земельных участков, занятых ее монастырями, храмами и святынями».

Предстоятель РПЦ призвал выступить в поддержку Украинской православной церкви.

Послание направлено предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, католикосу Востока и митрополиту Маланкарскому Василию Мар Фоме Матфею III, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви Араму I, католикосу-патриарху Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитскому патриарху Антиохии и всего Востока Бешаре Бутросу ар-Раи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму.

Одновременно патриарх обратился к руководителям и представителям международных организаций. «Прошу вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов»,— говорится в послании.

Послание направлено, в частности, генсеку ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости К. П. Ашвини, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Назиле Гани.

Павел Коробов