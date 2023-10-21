«Я всегда говорил, что критика ошибок Сталина оправданна. Мы только не согласны с отсутствием четких пределов этой критики. Мы считаем, что из десяти пальцев Сталина только три были гнилыми».

В беседе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 31 июля 1958 года.