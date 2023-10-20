В Петербурге похоронили останки защитников Ленинграда

На братском кладбище «Корчмино» в поселке Понтонный прошла торжественно-траурная церемония захоронения 24-х воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших при обороне Ленинграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщает пресс-служба Смольного, останки красноармейцев обнаружили на территории Колпинского района в ходе традиционной акции «Вахта памяти — 2023». Вели работы поисковые отряды: «Рейд», «Горячий снег», «Ингрия», поисковое объединение «Святой Георгий».

Имена двух красноармейцев удалось установить по солдатским медальонам. Это уроженец Башкирской АССР Степанов Василий Трофимович 1906 года рождения, пропавший без вести в ноябре 1941 года, и уроженец Смоленской области Борисенков Иван Егорович 1915 года рождения, который пропал без вести 29 ноября 1941 года.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители поисковых отрядов, ветеранских организаций, а также родственники солдат, имена которых удалось установить.

Ранее «Ъ» писал, что администрация Петербурга отказалась от военного парада в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться в январе 2024 года.

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