Администрация Петербурга отказалась от парада в честь снятия блокады

В администрации Санкт-Петербурга сегодня, 7 сентября, прошло заседание координационного совета по делам ветеранов под председательством губернатора города Александра Беглова. Главной темой обсуждения стала подготовка к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться в январе 2024 года. В ходе заседания стало известно, что парада военной техники на Дворцовой площади в этот день не будет.

«По просьбе Министерства обороны оргкомитет принял решение не проводить 27 января военный парад на Дворцовой площади»,— цитирует господина Беглова пресс-служба Смольного. Однако, по словам градоначальника, главная площадь города в такой день «не должна пустовать». «Комитету по законности и комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретротехники»,— отметил губернатор.

В целом план основных юбилейных торжеств к 80-летию снятия блокады Ленинграда включит в себя 130 мероприятий. 23 из них проводит правительство Петербурга, за 42 отвечают федеральные органы власти и учреждения.

Отметим, что 8 сентября 2023 года в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные 82-летию начала блокады. В частности, на Пискаревском мемориальном кладбище состоится концерт с песнями и стихами. На площади Искусств пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Различные мероприятия также запланированы в Музее обороны и блокады Ленинграда и на других городских площадках.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург