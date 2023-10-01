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Коммерсантъ FM
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Двухфакторную аутентификацию для входа в «Госуслуги» подключили 35 млн россиян

Более 35 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на портал «Госуслуги», сообщило Минцифры. Министерство напомнило, что с 1 октября дополнительное подтверждение для входа на «Госуслуги» стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись.

В Минцифры также отметили, что в ближайшее время правительство примет постановление об обязательной для всех двухфакторной аутентификации. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без повторного подтверждения. «Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты»,— говорится в сообщении министерства в Telegram. Пользователи, которые не установят второй фактор защиты, должны будут выбрать его во время следующего входа.

Чтобы установить второй фактор защиты пользователям необходимо войти в свой профиль в личном кабинете на портале «Госуслуг». Затем в разделе «Безопасность» выбрать «Вход с подтверждением», а далее — один из трех вариантов дополнительного подтверждения. Среди них — код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

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