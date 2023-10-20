На Кубани до 2025 года газифицируют 77 населенных пунктов

До 2025 года в Краснодарском крае газифицируют 77 населенных пунктов. Их жители смогут принять участие в программе социальной догазификации, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что газ к населенным пунктам власти края проводят вместе с «АО «Газпром газораспределение Краснодар»». На встрече с гендиректором организации Геннадием Нараевым глава региона отметил, что «Газпром» — основной партнер края в реализации программы социальной догазификации. Сети с «голубым топливом» подвели уже к 30 тыс. земельных участков. Еще около семи тыс. ждут подключения до конца года.

«Со своей стороны, мы предусмотрели компенсацию расходов в пределах участков для самых социально незащищенных категорий граждан»,— сообщил господин Кондратьев.

По словам Геннадия Нараева, в планируемых к подключению населенных пунктах находятся 26,7 тыс. домов и 25 котельных. «Газпром» в рамках реализации инвестиционной программы собирается также реконструировать 28 газораспределительных станций.

Всего на Кубани на сегодняшний день догазификации подлежит больше 123,5 тыс. домов. В работу включили уже около 70 тыс. заявок.

Вячеслав Рыжков

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