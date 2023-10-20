Совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев по 2 руб.

Совет директоров холдинга «Селигдар» (MOEX: SELG) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 2 руб. на акцию. Об этом сказано в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма дивидендов за этот период составит 2,06 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, совет директоров рекомендовал назначить 3 декабря.

Ранее компания на своем сайте опубликовала отчетность по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Объем производства золота за январь—сентябрь увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,2 млн тонн. Объем производства олова за это время составил 2,2 млн тонн (+17%), вольфрама — 88 тыс. тонн (+53%), меди — 870 тыс. тонн (+29%).

Петр Бузлаев