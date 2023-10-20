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Экс-чиновника судят за халатность при приемке работ по муниципальнму контракту

В Новочеркасский городской суд поступило уголовное дело бывшего руководителя производственно-технического отдела Департамента строительства и городского развития администрации города Дмитрия Анисимова. Его обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Как указано в материалах дела, между департаментом и ООО «Спектр-плюс» был заключен муниципальный контракт на ремонт трамвайного пути по маршруту №2. Подрядчик должен был получить за работы 4,25 млн руб.

По версии следствия, Дмитрий Анисимов не принял мер, направленных на приемку и оплату выполненных работ. В итоге подрядчик отсудил деньги через суд.

«В результате халатных действий был причинен ущерб в общей сумме 4, 66 млн руб. , а также подорван авторитет администрации Новочеркасска»,— сказано в материалах дела.

Предварительное слушание по делу назначено на 20 октября.

Кристина Федичкина

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