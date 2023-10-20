АКРА подтвердило рейтинг ММК и его облигаций на уровне АА+(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Магнитогорского металлургического комбината (ММК) (MOEX: MAGN) и выпуска замещающих акций компании на уровне АА+ (RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте АКРА.

В агентстве сообщили, что подтверждение рейтинга АА+ (RU) обусловлено «сохранением оценок операционного риск-профиля и кредитных метрик финансового риск-профиля», которые установлены для данного уровня рейтинга.

«Кредитный рейтинг компании учитывает сильную рыночную позицию и сильную оценку бизнес-профиля, а также сильную продуктовую диверсификацию товарного портфеля компании»,— сказано в сообщении.

Сильную рыночную позицию ММК в агентстве объяснили тем, что компания занимает лидирующие позиции на российском рынке. Сильный бизнес-профиль, согласно сообщению АКРА, отражает позиции компании в факторах доли продукции с высокой добавленной стоимостью, характеристики и диверсификации рынков сбыта.

Стабильный прогноз, как уточнили в агентстве, предполагает, что уровень ММК в кредитном рейтинге не изменится в ближайшие 12-18 месяцев.

18 октября ММК опубликовал отчет за январь—сентябрь 2023 года. В нем сказано о наращивании производства стали за девять месяцев на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Петр Бузлаев