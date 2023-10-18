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Коммерсантъ FM
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ММК за январь—сентябрь 2023 года нарастил производство стали на 11,4%

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (MOEX: MAGN) за январь—сентябрь 2023 года нарастил производство стали до 9,9 млн т, что на 11,4% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сказано в новом отчете, который опубликован на сайте компании.

Производство стали на российских предприятиях ММК за первые девять месяцев 2023 года достигли 9,6 млн т (+19,5%). Объем производства на турецком заводе компании сократился с 0,8 млн т за январь—сентябрь 2022 года до 0,2 млн тонн в 2023-м (–68,3%).

Выплавка чугуна по сравнению с указанным периодом прошлого года увеличилась до 7,5 млн т (+13,2%). Общие продажи металлопродукции достигли 8,89 млн т (+10,9%).

В третьем квартале 2023-го по сравнению с тем же периодом прошлого года до 2,6 млн т увеличилась выплавка чугуна (+1,7%). Производство стали составило 3,3 млн т (–3%), угольного концентрата — 0,87 млн т (–7,7%).

Всемирная ассоциация стали (WSA) улучшила свой прогноз по объемам потребления металла в России. В ассоциации ожидают роста спроса на него до 43,8 млн т (+5%) по итогам 2023 года. В следующем году WSA прогнозирует стагнацию потребления стали.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Сталь не гнется под прогнозом».

Петр Бузлаев

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