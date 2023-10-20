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Продажи китайских автомобилей с пробегом в Удмуртии выросли почти на 36%

В Удмуртии продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 35,8% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Авито Авто. Средняя цена такого автомобиля составила 600 тыс. руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самым популярным в Удмуртии подержанным китайским автомобилем стал Chery Tiggo (T11), на который пришлось 8,4% продаж. Второе место занимает LIFAN X60 (7,4%), третье — Geely Emgrand EC7 (5,8%). Также в топ-5 вошли LIFAN Solano и Geely MK.

В целом по стране в третьем квартале рост продаж китайских автомобилей с пробегом составил 115%.

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