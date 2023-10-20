Продажи китайских машин с пробегом в Челябинской области выросли на 28%

В июле-сентябре в Челябинской области продажи подержанных китайских автомобилей на «Авито» выросли на 28,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Их средняя цена в регионе составила 497 тыс. руб. Об этом сообщают в «Авито Авто».

Самой востребованной китайской моделью с пробегом стал Lifan X60 с долей продаж 600 тыс. руб. в сегменте. В тройку популярных вошли Chery Tiggo T11 (6,3%) и Lifan Solano (6%), которые в среднем стоят 381 тыс. руб. и 295 тыс. руб. соответственно. Следом за ними идут Chery Amulet и Geely MK — доля каждой модели на рынке оценивается в 3,9%.

В целом по России продажи подержанных автомобилей из КНР на «Авито» за год выросли в 2,15 раза.

«Китайские автомобили с каждым месяцем приобретают все большую популярность среди россиян. Это связано как с увеличивающимся предложением автомобилей из Поднебесной, так и с доступностью в стране новых интересных комплектаций»,— комментируют эксперты Авито Авто.

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