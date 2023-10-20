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Коммерсантъ FM
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Столичные власти перевесили более 80 дорожных камер на новые места

Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил 83 комплекса фотовидеофиксации нарушений на участках, где в течение 2022 года случилось более трех ДТП с пострадавшими или погибшими, сообщили в дептрансе Москвы.

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Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

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Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Камеры появились по 78 адресам в каждом округе Москвы, рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Большинство из них фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и другие опасные нарушения.

«Как правило, после установки камер аварии перестают происходить на 90% участков. Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах. Все комплексы фотовидеофиксации устанавливаем только по согласованию со столичной Госавтоинспекцией»,— заявил господин Ликсутов.

В конце 2022 года, напомним, Максим Ликсутов в интервью «Ъ» заявил, что в городе установлено 3,8 тыс. комплексов. «Как только мы видим, что камера выполнила свою задачу, мы не покупаем новую, а перевешиваем на новое место или новую выделенную полосу,— рассказывал чиновник.— Считаем, сегодня в Москве достаточно камер, чтобы контролировать безопасность движения по всему городу». Как пояснили «Ъ» в ЦОДД, общий парк камер остается прежним (3,8 тыс.) и не увеличился: в аварийные места были установлены камеры, ранее работавшие в других местах, где число ДТП снизилось.

Ранее «Ъ» сообщал о планах ЦОДД провести оценку технического состояния и рыночной стоимости 800 старых камер, давно демонтированных с улично-дорожной сети.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Московские камеры еще послужат».

Иван Буранов

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