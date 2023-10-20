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Коммерсантъ FM
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Руководители 35% промышленных компаний считают ослабление рубля проблемой

По данным опросов ИЭП им. Гайдара, 35% руководителей промышленных предприятий считают проблемой негативное влияние ослабления рубля и, как следствие, удорожание импортного оборудования. С материалами доклада Института Гайдара «Российская промышленность в январе—октябре 2023 года: разогрев, перегрев, охлаждение?» ознакомился РБК.

Доля 35% стала максимальной с 2016 года, тогда аналогичный ответ дали 36% опрошенных (в начале 2016 года курс доллара впервые превысил 75 руб.). Как сообщил РБК автор доклада Сергей Цухло, влияние курса рубля на работу промышленных предприятий вошло в число факторов для изучения с апреля 2014 года.

Материалы доклада указывают, что 82% промышленных предприятий нуждаются в укреплении курса рубля для снижения издержек. Отмечается, что зависимость от импортных комплектующих, чья стоимость растет, сохраняется. При этом растет число закупок импортных товаров, поскольку потребители стремятся «запастись» исчезающим с российского рынка импортом.

По словам господина Цухло, на деятельность предприятий влияет также снижение доступности кредитов, проценты по которым увеличились из-за повышения ключевой ставки. Он отметил, что фактор нехватки кредитов отметил 1% опрошенных компаний.

По данным опроса, наиболее распространенной проблемой является кадровый дефицит — на него указало 57% опрошенных, «неясность» экономической ситуации волнует 43% опрошенных, внутренний платежеспособный спрос беспокоит 38% респондентов.

В начале октября курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 руб. 11 октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 43 группы компаний в нескольких отраслях должны продавать выручку в иностранной валюте, получаемую по внешнеторговым договорам. Данная мера, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, была принята с целю укрепления курса рубля.

Подробнее о мерах валютного контроля — в материале «Ъ» «Доллар в кармане не утаишь».

Полина Мотызлевская

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