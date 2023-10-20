Минпромторг: доля российских игристых вин в магазинах приблизилась к 70%

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал в интервью «РИА Новости», что доля российского игристого вина в магазинах достигла 68%, а тихого вина — 52%. По его словам, этих результатов удалось достигнуть в том числе благодаря участию властей в продвижении продукта на рынке.

Виктор Евтухов в качестве примера привел акцию «Дни российских вин», которая проводится Минпромторгом совместно с Минсельхозом. Он отмечает, что акция помогла не только увеличению продаж, но и привела к более высокой узнаваемости отечественного вина.

С августа 2023 года правительство увеличило пошлину на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20%. По данным «Ъ», в августе ввоз вина уже снизился на 30% год к году и месяц к месяцу. Российские виноделы ожидают, что данная мера улучшит конкуренцию с дешевым иностранным вином. При этом импортеры считают, что увеличение пошлин грозит ростом цен и переключением потребителей на другие виды алкоголя.

Подробнее о ситуации на алкогольном рынке — в материале «Ъ» «Насыщенное пошлиновкусие».