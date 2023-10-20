Бегающего по кладбищу медведя в Красноярске разыскивает полиция

В Красноярске полицейские ведут поиски медведя на территории городского кладбища, сообщает пресс-служба ГУ МВД Красноярского края. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило от местного жителя.

На место отправились сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Госохотнадзора. Местным жителям правоохранители рекомендовали покинуть территорию.

В сентябре 2023 года в Ермаковском районе Красноярского края на местного жителя напал медведь. Пострадавшего МЧС эвакуировали на вертолете МИ-8.

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Лолита Белова