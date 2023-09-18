В Красноярском крае эвакуируют сборщика шишек после нападения медведя

В Ермаковском районе Красноярского края на местного жителя напал медведь. Спасатели вылетели на помощь пострадавшему на вертолете МИ-8, сообщает МЧС региона.

Мужчина столкнулся с хищником рядом с рекой Малый Тепсель во время сбора кедрового ореха. Сейчас пострадавший доставлен в медучреждение Абакана.

Ранее спасатели неоднократно предупреждали туристов и местных жителей об опасности встречи с дикими хищниками. В частности, пару лет назад были отмечены случаи нападения медведей на туристов в природном парке Ергаки.

Александр Киселев