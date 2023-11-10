Сегодня исполняется 54 года председателю совета директоров Международного аэропорта Внуково Виталию Ванцеву

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виталий Ванцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский:

— Уважаемый Виталий Анатольевич! От имени Международной ассоциации аэропортов и от себя лично поздравляю вас с днем рождения! Вас знают как руководителя, для которого нет недостижимых профессиональных высот, способного на нестандартные и решительные действия, когда этого требует время. Благодаря вашему активному содействию аэропортовое сообщество эффективно решает задачи, направленные на адаптацию гражданской авиации к современным вызовам и ее дальнейшее развитие, в том числе через совершенствование отраслевого регулирования. Ценю наше личное знакомство и с большим уважением слежу за вашей работой. Желаю вам новых масштабных проектов. Пусть на вашем профессиональном пути вас всегда сопровождают единомышленники, а каждый год приносит новые яркие впечатления и интересные встречи. Удачи в делах, оптимизма и благополучия! Радости и добра вам и вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»