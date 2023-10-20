Из свежей почты

Кирилл Грушевой, 12 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 125 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 26 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, его выхаживали три месяца, поставили диагноз ДЦП. Я возила Кирилла на реабилитацию в разные клиники. Сын начал ползать, но ни сидеть без опоры, ни ходить не мог. Из интернета я узнала об Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Спасибо Русфонду и всем неравнодушным! Мы побывали в ИМТ, Кирилл начал ходить, встает и садится, сам ест, хорошо понимает речь, говорит короткими фразами. Я мать-одиночка, мы с сыном живем на пенсию и пособие. Пожалуйста, помогите продолжить лечение! Олеся Грушевая, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Кирилл нуждается в госпитализации для коррекции мышечного тонуса, увеличения объема движений. Мы будем развивать координацию ребенка, улучшать его способность удерживать равновесие, восполнять отсутствующие двигательные навыки, займемся речью Кирилла».

Ярослава Кожевникова, 15 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 151 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 110 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — еще 60 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 18 тыс. руб.

Ярослава родилась с тяжелой патологией. Сначала ей зашили губу, через год провели пластику твердого и мягкого нёба, потом костную пластику альвеолярного отростка, но остался дефект. В поисках опытных врачей мы поехали в Москву. Первый этап лечения оплатили сами, продолжаем лечиться благодаря вам. Челюсти дочки все еще сужены, она плохо жует. Лечение нужно продолжать. У нас трое детей, работает только муж. Не откажите нам в помощи! Наталья Кожевникова, Челябинская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ярославу прооперировали пять раз. Девочке проведено этапное ортодонтическое лечение для устранения вторичной деформации верхней челюсти и подготовки к повторной костной пластике. Лечение необходимо продолжить».

Лиза Журавлева, 11 лет, костная киста, состояние после операции, парапарез — нарушены двигательные функции ног, требуется реабилитация. 255 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 22 тыс. руб.

Лиза, моя внучка, с трех лет живет со мной. Два года назад у нее появились сильные боли в спине. У Лизы нашли объемное образование в области пятого грудного позвонка, его удалили. Но после операции у внучки отказали ноги. Мы с мужем все силы бросили на восстановление Лизы. Лучший результат был после реабилитации в подмосковном центре «Три сестры». Но денег на дальнейшее лечение нет. Помогите! Татьяна Ларина, Брянская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Лиза с ходунками перемещается в пределах комнаты, научилась пользоваться катетером. На следующем курсе мы будем работать над увеличением пройденного расстояния, учиться преодолевать порожки. Эрготерапевт расширит навыки самообслуживания».

Максим Федоров, 4 года, последствия падения с высоты — укорочение правой ноги, деформация голеностопного сустава, требуется хирургическое лечение. 116 960 руб.

Внимание! Цена лечения 135 960 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 19 тыс. руб.

Два года назад Максим выпал со второго этажа. Правая нога была сломана в нескольких местах. Голень у сына срослась плохо, коленный сустав деформировался, нога укоротилась. Через год ярославский доктор Максим Вавилов провел несколько операций. Их оплатил Русфонд. Нога выпрямилась, пальцы зашевелились, сын ходит! Но недавно нога снова стала подворачиваться. Опять нужна операция. Оплатить ее мы не можем. Прошу, помогите! Кристина Федорова, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У мальчика ускоренный рост малоберцовой кости, в результате чего появились деформации в коленном и голеностопном суставах. Нужна операция — удаление зоны роста малоберцовой кости и установка в правый коленный сустав специальной пластины, которая устранит дефекты».

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