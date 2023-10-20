4,3 миллиарда долларов составило чистое принятие Россией внешних обязательств в третьем квартале 2023 года, следует из данных ЦБ. После годового провала с первого квартала 2022 года на фоне потери доступа страны к привычным иностранным рынкам капитала во втором и третьем кварталах 2023 года показатель рос, вероятнее всего, за счет выхода на новые рынки. Обязательства «остаются неоднородны», отмечают в ЦБ: портфельные инвестиции снижаются, а «прочие» растут. Внешние активы традиционно выше обязательств (РФ — чистый кредитор мира на $122,5 млрд в 2021 и $229,6 млрд в 2022 годах). В третьем квартале они росли за счет прямых инвестиций и средств в расчетах во внешней торговле.