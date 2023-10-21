Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

22 октября празднует 75-летие научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов

Сергей Рогов

Сергей Рогов

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС

Сергей Рогов

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС

Его поздравляет первый посол России в США Владимир Лукин:

— Дорогой Сергей Михайлович, я знаю Вас около полувека, за это время Вы превратились из молодого аспиранта в академика, одного из самых выдающихся и признанных лидеров научной отрасли, комплексно изучающей США, страну, от которой в наше время и на нашей планете зависит очень многое. В науке есть люди, у которых очень стойкие и жгущие убеждения слегка прикрыты выборочными и поверхностными познаниями. А есть люди с глубокими и всесторонними знаниями, следствиями которых являются устойчивые убеждения. Вы — один из лидеров второй категории исследователей, поэтому к Вам и возглавляемому Вами институту необходимо прислушиваться. Здоровья и сил Вам, Сергей Михайлович!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...