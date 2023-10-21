22 октября празднует 75-летие научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов

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Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС Сергей Рогов

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС

Его поздравляет первый посол России в США Владимир Лукин:

— Дорогой Сергей Михайлович, я знаю Вас около полувека, за это время Вы превратились из молодого аспиранта в академика, одного из самых выдающихся и признанных лидеров научной отрасли, комплексно изучающей США, страну, от которой в наше время и на нашей планете зависит очень многое. В науке есть люди, у которых очень стойкие и жгущие убеждения слегка прикрыты выборочными и поверхностными познаниями. А есть люди с глубокими и всесторонними знаниями, следствиями которых являются устойчивые убеждения. Вы — один из лидеров второй категории исследователей, поэтому к Вам и возглавляемому Вами институту необходимо прислушиваться. Здоровья и сил Вам, Сергей Михайлович!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»