Минниханов назвал личным мнением критику депутата в адрес Кадырова

Глава Татарстана Рустам Минниханов не поддержал депутата Госсовета республики Азата Хамаева, который осудил объявление сына главы Чечни Рамзана Кадырова «героем мусульман» после избиения им Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Сам депутат уже извинился «за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами». Господин Хамаев подчеркнул, что высказал «сугубо личное мнение», которое не поддержали другие депутаты.

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«Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики»,— распространила заявление господина Минниханова его пресс-служба.

Глава республики подчеркнул, что «в Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу». Он отметил «усилия, которые приложил первый президент Чечни Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранения целостности страны».

Депутат от «Единой России» Азат Хамаев, выступая с трибуны парламента республики, задался вопросом: «В каком правовом поле мы сегодня живем?» Далее господин Хамаев привел пример: «Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?»

Напомним, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением. В подписи отмечалось, что в сети все еще спорят, избивал ли сын Рамзана Кадырова, Адам, обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. В начале октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. 15 октября Рамзан Кадыров опубликовал видео с кадрами избиения еще раз, назвав сына героем всех мусульман.

Кирилл Антонов, Казань