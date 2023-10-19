Белоусов: пошлины позволяют изъять 30–40% дохода экспортеров от девальвации рубля

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что механизм гибких экспортных пошлин позволяет изъять у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода, полученного от ослабления курса рубля. Он подчеркнул, что основная цель введения пошлин — защита внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«От где-то в районе 73–75 руб. за доллар до 100, это примерно 30%-ная девальвация. У нас изменения курса перекладываются во внутренние цены примерно с эластичностью 10%, то есть из этих 30% — 3% с определенной скоростью переложатся во внутренние цены»,— пояснил господин Белоусов на форуме «Сделано в России 2023» (цитата по ТАСС).

По его словам, «чтобы замедлить этот процесс», «а желательно — вообще свести на нет» были запущены экспортные пошлины. Низкомаржинальные виды экспортной деятельности, отметил Андрей Белоусов, исключили из постановления об экспортных пошлинах, учитывая затраты в связи с повышением ключевой ставки и другими факторами.

Экспортные пошлины введены с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года и распространяются на поставки за пределы ЕАЭС. Пошлины установлены на уровне 4–7% при курсе 80–95 руб./$, при курсе менее 80 руб./$ ставки обнуляются. Механизм не затрагивает в том числе пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечное масло, мясо, ключевые экспортные позиций молочной продукции.

О влиянии экспортных пошлин на продовольственный рынок — в материале «Ъ» «Въедливые пошлины».

Лусине Баласян