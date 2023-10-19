Губернатор Севастополя заявил, что штаб ЧФ РФ атаковали французской ракетой

Крылатая ракета, поразившая здание штаба Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, была изготовлена во Франции, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, власти Севастополя вручили сегодня, 19 октября, французским журналистам с телеканала France 2 осколок этой ракеты, для того чтобы они рассказали у себя на родине, как используется вооружение.

Он также отметил, что представители СМИ приехали снимать сюжет о последствиях атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб флота. «Попросил передать осколок на родину производителя ракет, чтобы люди во Франции знали правду. Видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня — на мирный город и горожан»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота 22 сентября. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили пять ракет, в результате погиб один военнослужащий. Затем ведомство уточнило, что он пропал без вести.

По сообщениям источников «Ъ», удары наносились двумя Су-24 ВВС Украины англо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Александр Дремлюгин, Симферополь