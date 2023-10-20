Фан-клуб «Уфы» уступил место отдыха

Фанатскому клубу футбольного клуба «Уфа» отказано в иске о признании незаконным снятия с кадастрового учета участка на берегу озера Глубокое в Демском районе Уфы, где организация ранее оборудовала спортивную площадку. В текущем году участок был включен в состав другого, на котором ООО «Созвездие первых» (принадлежит Евгении Машко) начало реализацию масштабного инвестпроекта — круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort. Отказав в иске, суд, тем не менее, сохранил ранее наложенные обеспечительные меры: до вступления документа в силу республиканскому управлению Росреестра запрещено совершать регистрационные действия в отношении участка. В «Созвездии первых» заявляют, что запрет затрудняет реализацию инвестпроекта, в который уже вложено около 40 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Шадиева, Коммерсантъ Фото: Екатерина Шадиева, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по иску региональной общественной организации «Фанатский клуб футбольного клуба “Уфа” “Уфимская губерния”» о признании незаконными действий министерства земельных и имущественных отношений республики. Фан-клуб оспаривал снятие с кадастрового учета земельного участка площадью 3 га на берегу озера Глубокое в Демском районе Уфы.

В 2020 году администрация Уфы выдала фан-клубу пятилетнее разрешение на использование участка для организации спортивной площадки. В дальнейшем клуб за счет собственных сил и средств установил турники, брусья, песочницы для детей, организовал пост охраны, заключил договоры на электроснабжение, поставку воды, следует из решения суда. В текущем году участок был снят с кадастрового учета. Администрация Демского района попросила клуб демонтировать ограждения и освободить территорию. Одновременно министерство земельных и имущественных отношений зарегистрировало участок большей площадью — 5,2 га, в состав которого вошел участок «Уфимской губернии». Свои действия минземимущество объяснило необходимостью корректировки береговой линии и зоны рекреации.

Новый участок без проведения торгов предоставили компании Евгении Машко «Созвездие первых» для строительства в 2023-2024 годах круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort с гостевыми домами, мини-отелем, пляжем, питомником для собак, павлинарием и прочими строениями. Объем инвестиций в проект, признанный приоритетным —- 110,5 млн руб.

ООО «Созвездие первых» зарегистрировано в 2015 году в Уфимском районе. Владельцем является известная предпринимательница Евгения Машко. Компания ведет деятельность в области телевизионного вещания. В 2022 году чистая прибыль составила 5,9 млн руб. при выручке 11,7 млн руб.

В мае фан-клуб обратился с иском в арбитражный суд республики. «Созвездие первых» и администрация Уфы были привлечены третьими лицами. В качестве обеспечительных мер республиканскому управлению Росреестра было запрещено совершать регистрационные действия в отношении участка площадью 5,2 га. «Созвездие первых» безуспешно пыталось оспорить это определение, указывая, что в результате ограничений было отозвано распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова о предоставлении компании участка без торгов, отказано в рассмотрении заявления о получении гранта на проект.

Суд, вынося решение, отметил, что фан-клуб не только не доказал нарушение его прав, а, подав иск, нарушил права «Созвездия первых» на реализацию инвестпроекта. Кроме того, аннулированный участок не может быть восстановлен, возможно только образование нового, указано в решении.

Обеспечительные меры в отношении участка сохраняются до вступления решения в законную силу.

В «Созвездии первых» «Ъ-Уфа» сообщили, что запрет на регистрационные действия осложняет реализацию инвестпроекта. «Для нас это критично, так как мы уже нарушили график реализации масштабного инвестпроекта, с нами не могут заключить договор аренды, без регистрации договора аренды невозможно подключение построек к электроснабжению»,— отметила адвокат Вероника Рустамова, представляющая интересы компании. Текущий объем вложений в строительство оздоровительного центра она оценила в 40 млн руб.

Получить комментарий у председателя совета «Фанатский клуб футбольного клуба “Уфа” “Уфимская губерния”» Андрея Никитина вчера не удалось: он не отвечал на звонки.

Управляющий партнер компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин согласен с решением суда: «Согласно законодательству, действие разрешения на использование земельного участка прекращается с момента его предоставления другому лицу».

Влада Шипилова