ДУМ пришлось подвинуться

Центральный коммерческий банк добился отмены результатов межевания территории, на которой строится мечеть Ар-Рахим в Уфе. Спор касался трех смежных земельных участков. На двух из них находятся принадлежащие банку автогазозаправочная станция и трансформаторная подстанция, а на третьем Духовное управление мусульман Башкирии возводит религиозный объект. При этом, как было установлено в арбитражном суде Башкирии, границы участков заходят друг на друга — речь идет о шести сотках. Истец просил отменить результаты проведенных в 2007 году кадастровых работ и определить границы территорий, необходимых для безопасного использования АГЗС и трансформаторной подстанции. Суды обеих инстанций удовлетворили требования банка, в результате чего сократилась территория строительства мечети. Эксперты называют решения судов логичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зону строительства мечети Ар-Рахим ошибочно попала территория соседней АГЗС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ В зону строительства мечети Ар-Рахим ошибочно попала территория соседней АГЗС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Центркомбанка, просившего отменить результаты межевания и постановки на кадастровый учет земельного участка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Коммунистической в Уфе общей площадью 2,3 га, на котором с 2007 года возводится мечеть Ар-Рахим.

Как следует из материалов дела, земельный участок был сформирован в 2007 году, и, по мнению истца, в его состав ошибочно частично были включены два соседних участка. С 2003 года на них располагаются АГЗС и трансформаторная подстанция. Ранее они принадлежали индивидуальному предпринимателю Рахимкулову, который уступил объекты в 2016 году Центркомбанку в счет погашения некой задолженности.

Земельные участки под АГЗС и трансформаторной подстанцией находились в собственности администрации Уфы и были арендованы владельцем объектов. Зарегистрировав право собственности на строения, Центркомбанк попытался заключить с мэрией Уфы договор аренды спорных участков, но получил отказ. В администрации сообщили, что они находятся на проезжей части уличной магистрали и в границах красных линий. После этого банк решил уточнить границы участков и обнаружил, что они не соответствуют фактическим. Истец попытался в досудебном порядке согласовать границы с ДУМ РБ и управлением земельных и имущественных отношений мэрии, но безрезультатно.

Арбитражный суд Башкирии, следует из материалов дела, установил, что фактические границы участков под объектами банка не соответствуют документам о постановке на кадастровый учет в 2005 году. Первая инстанция предложила установить новые границы по территории, которая фактически используется для эксплуатации объектов.

С выводами суда не согласилось земельное управление мэрии Уфы. Ведомство направило апелляционную жалобу, в которой просило отменить решение первой инстанции. Ведомство указало, что при формировании земельного участка под строительство мечети смежные участки отсутствовали на кадастровом плане, как и привязка соседних объектов недвижимости. Признание недействительными результатов межевания в связи с допущенной ошибкой само по себе не влечет восстановление нарушенных прав и законных интересов, говорилось в жалобе.

Изучивший доводы заявителя Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции. Он постановил, что при определении границ спорных участков не было необходимости изменять их конфигурацию и площадь, а достаточно перенести характерные точки границ, в результате чего территория ДУМ РБ сократилась на 609 кв. м. Суд отметил, что мэрия Уфы перед тем, как сформировать участок под строительство мечети, должна была учитывать территорию землепользования АГЗС и трансформаторной подстанции и получить согласие их собственников на снос объектов.

Получить комментарий у председателя ДУМ Башкирии Айнура Биргалина вчера не удалось: его мобильный телефон был недоступен.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что в кассации шансы на пересмотр решения невелики, хотя дело довольно сложное. «В целом все верно отмечено — решение было принято без учета мнения собственника заправки и трансформаторной подстанции, так как в понимании религиозной организации его не нужно было спрашивать. Прогнозирую, что далее границы участков должны будут по решению суда уточнены до комфортных с точки зрения строительства и с точки зрения функционирования заправочной станции и ТП — иными словами, ничто не мешает построить мечеть в границах выделенного ей участка от муниципалитета, но при уточнении границ спорных участков до фактических и при грамотном соблюдении интересов банка»,— полагает он.

Наталья Балыкова