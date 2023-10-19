Общая сумма дивидендов «Группы позитив» по итогам года составит 4,8 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Группа Позитив» (MOEX: POSI; головная компания группы Positive Technologies) рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,04 млрд руб. Согласно сообщению компании на портале раскрытия корпоративной информации, общая сумма дивидендов за прошлый год с учетом предыдущих выплат составит 4,8 млрд руб. (в 3,7 раза больше по сравнению с 2021 годом).

Согласно дивидендной политике, Positive Technologies будет ежегодно выплачивать дивиденды в размере от 50% до 100% управленческой чистой прибыли (NIC). «По результатам 2022 года компания направит на дивиденды 100% NIC, за минусом корректировки на специальный налог на прибыль»,— говорится в сообщении группы.

Гендиректор компании Денис Баранов объясняет рост дивидендных выплат ростом и высокой рентабельностью бизнеса. По его словам, на фоне растущих доходов компания продолжает инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР, R&D). Господин Баранов отмечает, что инвестиция в людей как основной актив компании способна поддержать высокие темпы роста бизнеса.

Positive Technologies — разработчик решений в области кибербезопасности. Компания с 2020 года входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. За 2022 год выручка «Группы Позитив» по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) составила 13,8 млрд руб., объем продаж — 14,5 млрд руб., NIC — 5 млрд руб. По результатам первого полугодия 2023-го выручка компании составила 4,6 млрд руб., убыток — 386 млн руб., чистый убыток — 400 млн руб.