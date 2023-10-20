Деньги множат цифру

Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в следующем году может показать многократный рост количества и объема размещений. Участники рынка наиболее перспективными считают краткосрочные займы, b2b-финансирование и факторинг. Однако для его развития необходимо выравнивание налоговых условий с рынком ценных бумаг, а также упрощение идентификации клиентов. Кроме того, рынку пока не хватает ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2024 году операторы информационных систем (ОИС, имеют право выпускать ЦФА) ждут многократного расширения рынка. Об этом свидетельствует опрос ОИС, проведенный «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Так, количество выпусков ЦФА может достичь 300, а суммарный объем — 125 млрд руб. По оценке “Ъ” на основе опубликованной информации, ОИС с начала года объявили о размещении почти 140 выпусков ЦФА суммарным номиналом более 42 млрд руб. Впрочем, часть выпусков находится в стадии размещения, а три выпуска (на сумму 0,8 млрд руб.) были признаны несостоявшимися.

За девять месяцев 2023 года, по оценке «Эксперт РА», 90% выпущенных ЦФА представлены простыми денежными требованиями. Согласно ожиданиям ОИС, этот фокус сохранится и на 2024 год.

Представители большинства платформ отмечают в качестве наиболее перспективных ЦФА краткосрочные займы, b2b-финансирование и факторинг. Простые денежные требования понятнее для рынка, поэтому и используются в подавляющем большинстве случает, заметил замгендиректора «Мастерчейна» Максим Тищенко. Как отмечает руководитель платформы ЦФА Альфа-банка Анна Шаповалова, «часть традиционных рынков мигрирует в новый формат, каннибализируя текущий», при этом ЦФА представляется удобным механизмом «для оформления межкорпоративных заимствований». Однако здесь ОИС сталкиваются с консервативной политикой инвестирования крупных корпоративных клиентов, «у которых в рисковой политике есть ограничения по размещению свободной ликвидности в риски других компаний». Реализовать другой функционал ЦФА, предусмотренный профильным законом, например в рамках «прикрутки» его к доходу от товара или продукции, намного тяжелее из-за регуляторных барьеров, добавил основатель GMT Legal Андрей Тугарин.

Кроме того, сегмент ЦФА недостаточно отрегулирован. Для развития рынка, по мнению гендиректора «Атомайза» Екатерины Фроловичевой, в первую очередь необходимо выравнивание налоговых условий с рынком ценных бумаг, чтобы ЦФА учитывались в составе общей налоговой базы. По словам гендиректора Sagrada Legal Олега Ушакова, один из важнейших вопросов — упрощение процедуры идентификации, в частности для инвестиционных платформ возможно использовать ЕСИА, а к ЦФА это функция неприменима. Кроме того, по его словам, согласно закону о ЦФА, решение о выпуске должен подписывать единоличный исполнительный орган (например, гендиректор) без возможности передачи полномочий по доверенности, что для большой корпорации крайне неудобно.

Традиционно участники рынка указывают, что развитию рынка ЦФА мешает отсутствие ликвидности.

По словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, «без розничного инвестора ликвидности, то есть возможности быстро войти и быстро выйти из актива, продав его, не предвидится. А розничного инвестора без сотрудничества ОИС с брокерами не будет, а брокеры мало заинтересованы в ЦФА». Анна Шаповалова поясняет, что большая ликвидность сосредоточена у институциональных инвесторов, у ряда которых (например, управляющих или страховых компаний) есть «регуляторные ограничения на покупку ЦФА». База же физических лиц—инвесторов находится у брокеров, «которые пока не подключены к ОИС в качестве партнеров».

Большинство опрошенных ОИС ждут увеличения количества операторов обмена ЦФА (до пяти организаций, сейчас такой статус имеет лишь Московская биржа), которое будет способствовать росту ликвидности. Более того, уже проводятся сделки с привлечением клиентов не только операторов обмена ЦФА, но и организаторов размещения — по аналогии с размещением облигаций (см. “Ъ” от 11 октября).

Ксения Куликова