Цифровым активам добавят инфраструктуры

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) собирается предоставлять услуги сбора книги заявок по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Сейчас операторы занимаются привлечением инвесторов самостоятельно. Эксперты считают, что инициатива может привлечь на рынок ликвидность. Однако есть и риски, например, неразмещения выпусков, а сам по себе этот рынок до сих пор не слишком интересен институциональным инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией СПВБ, в которой говорится, что биржа собирается предоставлять операторам информационных систем (ОИС, осуществляют выпуск ЦФА) услуги букраннинга. Площадка планирует создать инструменты для сбора рыночных предложений по корпоративному финансированию в формате переговорных сделок на базе собственной инфраструктуры, после чего осуществить сделки привлечения в форме ЦФА.

Как пояснил глава дирекции по развитию и продажам цифровых финансовых инструментов СПВБ Вячеслав Благирев на форуме Cbonds «Корпоративное кредитование в России-2023», первая подобная сделка состоится уже в ноябре.

Сейчас статус ОИС есть у десяти организаций, в том числе это «Лайтхаус», «Атомайз», Сбербанк, Альфа-банк, «Мастерчейн» и другие. Статус оператора обмена ЦФА получила только Московская биржа. По оценке “Ъ”, в целом к настоящему моменту более чем за год инвесторам предложено почти полторы сотни выпусков ЦФА на сумму около 40 млрд руб.

На Московской бирже уточнили, что сбор и сопоставление заявок на покупку ЦФА осуществляет оператор обмена, которым может выступать как сам ОИС в отношении собственных продуктов, так и отдельное юрлицо, получившее такой статус. Вместе с тем на недавних размещениях ЦФА в рамках группы Московской биржи (см. “Ъ” от 26 сентября) их организатором выступал Газпромбанк.

Ряд ОИС уже заинтересовались предложением СПВБ. Гендиректор «Атомайза» Екатерина Фроловичева пояснила, что на СПВБ будет создана платформа, где инвестор и эмитент «смогут в удобном формате найти друг друга, предварительно договориться об условиях выпуска, после чего подать необходимые заявки в системе для выпуска ЦФА».

Гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди рассказал, что компания работает с фокусом на токенизацию золота с физической поставкой, которая будет доступна корпоративным клиентам через СПВБ: «Благодаря предложенной внебиржевой модели ее корпоративные клиенты смогут приобретать золото напрямую у добывающей компании без дополнительных наценок». Замгендиректора «Мастерчейна» Максим Тищенко рассказал, что компания прорабатывает вопрос сотрудничества с СПВБ.

Глава платформы ЦФА Альфа-банка Анна Шаповалова полагает, что каждый ОИС, у которого есть база инвесторов и эмитентов, вполне может сам построить такой модуль, а к биржевому инструменту стоит подключаться операторам, которые «нуждаются в потоке клиентов». Она подчеркнула, что сервис работает исключительно как инфраструктура, а не игрок, «формирующий ликвидность и клиентский опыт на себе».

Максим Тищенко считает, что вовлеченность крупных игроков с пулом ликвидности позволит существенно увеличить объемы выпусков ЦФА. По словам главы «Финама» Владислава Кочеткова, основное преимущество СПВБ — довольно низкие тарифы. В частности, комиссионное вознаграждение, взимаемое за услуги по проведению депозитных аукционов, отбору заявок и клиринг, составляет 0,0001–0,008% от суммы депозита.

Однако эксперты отмечают и риски механизма. Господин Тищенко говорит о вероятности заявления без покупки, что может привести к неразмещению выпуска. Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота полагает, что основной риск предлагаемой модели букбилдинга состоит в снижении точности и тарегтированности при массовой эмиссии ЦФА.

Участники фондового рынка в целом до сих пор смотрят на сегмент ЦФА крайне осторожно. Руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин считает, что этот рынок с точки зрения организации размещений пока неинтересен: нет инвесторов, нет всех возможностей, доступных на классическом рынке, тогда как стоимость не отличается.

По мнению гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, для институциональных инвесторов немногочисленные видимые плюсы в ЦФА «нивелируются весомыми минусами — отсутствием организованного вторичного обращения и ликвидности».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Полина Трифонова, Юрий Литвиненко