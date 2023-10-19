Калининградские рыбозаводы остановили экспорт из-за новых пошлин

Введение с 1 октября экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля стало причиной остановки экспорта рыбной продукции в Калининградской области. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров группы компаний (ГК) «За Родину» Сергей Лютаревич. По его словам, шесть заводов ГК приостановили экспорт. Кроме того, становится невозможным выполнение обязательств ГК по инвестиционному соглашению с Минсельхозом РФ об увеличении экспорта.

Сергей Лютаревич пояснил, что «рентабельность производства рыбных консервов составляет 3%, тогда как экспортная пошлина — 7%».

«Как правило, в стоимость продажи консервов входит цена доставки. Получается, нам надо отдать еще 7%. Работать в таких условиях невозможно»,— прокомментировал господин Лютаревич ситуацию (цитата по Rugrad). Он также отметил, что пострадают все рыбозаводы страны, продукция которых экспортируется.

По его словам, в законе «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» есть положение, которое гласит, что условия хозяйствования не могут быть ухудшены, но если такое случится, то федеральным властям придется компенсировать потери бизнесу.

В стремлении защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен, а также для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления была введена пошлина от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. Пошлина взимается при курсе 80 руб./$ и выше. Для производства недорогих рыбных консервов, 30% которых до 1 октября уходило на экспорт во все страны СНГ, кроме Молдавии, эта мера стала убыточной.

Выход из ситуации — отмена экспортной пошлины для низкорентабельной продукции. С соответствующим предложением калининградские предприятия обратились в федеральное правительство.

«За Родину» ведет промысел в Балтийском и Каспийском морях, Калининградском и Финском заливах, имеет семь производственных линий.

Подробнее о рисках для бизнеса, связанных с введением экспортных пошлин,— в материале «Ъ» «Въедливые пошлины».

Татьяна Рязапова, Калининград