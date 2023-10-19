MTV Europe Music Awards отменили из-за «нестабильности мировых событий»

Организаторы церемонии вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards (MTV EMA), которая должна была состояться 5 ноября в Париже, отменили мероприятие, сообщает Reuters. Причиной отмены стал военный конфликт между Израилем и «Хамасом».

«Учитывая нестабильность мировых событий, мы решили не проводить MTV EMA 2023 года из-за чувства ответственности перед тысячами сотрудников, членов съемочной группы, артистов, фанатов и партнеров, которые приезжают со всех уголков мира, чтобы создать шоу»,— цитирует Reuters представителя Paramount Global, отвечающей за проведение церемонии вручения музыкальной премии.

«MTV EMA — это ежегодный праздник мировой музыки. Но пока мы наблюдаем, как разворачиваются ужасные события в Израиле и Газе, нам кажется, что сейчас неподходящий момент для глобального празднования. Учитывая, что тысячи жизней уже унесены, это момент для траура»,— отметил он.

Среди номинантов премии были Тейлор Свифт, Оливия Родриго, SZA, Bad Bunny и Foo Fighters.

Церемония вручения наград 2023 года не будет перенесена на более поздний срок. В следующий раз церемония MTV EMA пройдет в ноябре 2024 года.

Кирилл Сарханянц