В Екатеринбурге наградили победителей деловой премии «Коммерсантъ года — 2023»

Церемония награждения победителей ежегодной деловой премии «Коммерсантъ года» прошла 19 октября в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Мероприятие посетили представители бизнеса, власти и медиа Екатеринбурга и Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

«Сегодня рекордное количество тех, кто посетил наше мероприятие. Год от года премия становится все более востребованной,— отметила генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова. — История развития региона неразрывно связана с предпринимателями — людьми предприимчивыми, с твердым характером. Наша задача, задача премии, чтобы о вас, представители бизнеса, услышали, узнали о ваших результатах и могли гордиться».

Премия «Коммерсантъ года» проводится с 2021 года среди представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области и направлена на популяризацию значимых достижений уральской коммерции и создание условий для эффективной деловой коммуникации между представителями крупного бизнеса, МСБ и органами власти.

Соорганизаторами конкурса являются ИД «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Официальным партнером стал Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). В числе партнеров премии также Промсвязьбанк (ПСБ), «Ситилинк» и «БКС Мир инвестиций».

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что «Коммерсантъ года» с каждым годом все сильнее завоевывает авторитет: «Премия проходит всего третий год, а ощущение что она была всегда. Потому что "Коммерсантъ года" это настоящая, искренняя, честная премия. Она основана на реальных цифрах, а предприниматели, как известно, доверяют именно цифрам».

Заявки на участие в премии принимались с 1 августа по 30 сентября. По итогам рассмотрения заявок призы получили представители МСБ в следующих номинациях:

Строительство и проектирование — исполнительный директор строительной компании «СиСнаб» Дмитрий Сиордия;

Внутренний туризм — директор УК «Баден-Баден» Евгений Кононов;

Креативные индустрии и IT — ИП Мазепа А.М. (бизнес-аналитик, интегратор CRM Битрикс24);

Обрабатывающее производство — директор деревообрабатывающей компании «ШПАЛАЕКБ» Алена Кузнецова;

Пищевое производство и сельское хозяйство — директор компании по производству кофе «Кантент» Денис Мансуров;

Торговля — ИП Симонова У.Ю. (производство и продажа дидактические игры для преподавателей английского языка);

Услуги — ИП Балашова Ю.О. (организация кейтеринга).

Победителем специальной номинации «Бизнес. Стартап года» стал генеральный директор компании по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации «Элеми» Вадим Воронов. Данная номинация была учреждена для субъектов МСП, зарегистрированных после 1 января 2022 года. Лауреатов этой премии отбирали по экспертным оценкам заявок, в рамках которых нужно было презентовать свою компанию.

Награждали победителей значимые и авторитетные представители государственных органов и профессионального сообщества, в том числе партнеры номинаций премии. Например, в номинации «Строительство и проектирование» призы вручал представитель СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». В качестве наград лауреатам вручили ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, а также сертификаты бизнес-школы ЦБО на образовательные программы.

Анастасия Реутова

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