Минобороны: Турция продолжает не пускать военные корабли в Босфор и Дарданеллы

Турецкий контр-адмирал Зеки Актюрк сообщил, что Турция продолжает неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё. Согласно Конвенции, Турция запретила проход любых военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Господин Актюрк в ходе пресс-конференции напомнил, что глава Минобороны Яшар Гюлер присутствовал на заседании контактной группы по Украине и совещании министров обороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе 11–12 октября. «На этих встречах наш министр сказал, что поддержка Украины, в том числе ее целостности, и наши усилия продолжаются интенсивно, особенно ... в части возрождения Черноморской зерновой инициативы, важности сохранения баланса в Черном море в рамках принципа "региональной собственности" и Конвенции Монтрё»,— сказал он (цитата по CNN Turk).

Конвенция, принятая в 1936 году, восстановила полный суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. В марте 2022 года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 Конвенции о запрете на проход военных кораблей через проливы.

После турецкие власти неоднократно заявляли, что, согласно Конвенции, не пропускают и не пропустят ни один военный корабль через свои проливы. 9 февраля 2023 года ракетный эсминец Nitze военно-морского флота США подошел к Босфору.

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Александра Горошилова