Эсминец США подошел к Босфору

Ракетный эсминец Nitze военно-морского флота США впервые после начала российско-украинского военного конфликта подошел к Босфору. 3 февраля корабль прибыл на военно-морскую базу в турецком порту Гёльджюк. Об этом сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Эсминец действует в составе авианосной ударной группы имени Джорджа Буша старшего. По пути в Гёльджюк корабль встал в Стамбуле напротив исторического дворца Долмабахче. Командир эсминца Кэти Джейкобсон приняла на борту посла США в Турции Джеффри Флаке, заместителя главы миссии Скотта Оудкирка и генерального консула США в Стамбуле Джули Иаде для экскурсии. Сколько должно продлиться пребывание корабля в турецких водах, не уточняется.

«Турция — высоко ценимый союзник НАТО, — сказал американский посол в Турции. «Визит Nitze — это возможность еще больше укрепить наше давнее и жизненно важное партнерство с Турцией».

В мае Турция полностью перекрыла проливы для военных кораблей из-за украинских событий в соответствии с конвенцией Монтрё 1936 года о статусе водных пространств.

Анастасия Ларина