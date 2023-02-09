Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эсминец США подошел к Босфору

Ракетный эсминец Nitze военно-морского флота США впервые после начала российско-украинского военного конфликта подошел к Босфору. 3 февраля корабль прибыл на военно-морскую базу в турецком порту Гёльджюк. Об этом сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Эсминец действует в составе авианосной ударной группы имени Джорджа Буша старшего. По пути в Гёльджюк корабль встал в Стамбуле напротив исторического дворца Долмабахче. Командир эсминца Кэти Джейкобсон приняла на борту посла США в Турции Джеффри Флаке, заместителя главы миссии Скотта Оудкирка и генерального консула США в Стамбуле Джули Иаде для экскурсии. Сколько должно продлиться пребывание корабля в турецких водах, не уточняется.

«Турция — высоко ценимый союзник НАТО, — сказал американский посол в Турции. «Визит Nitze — это возможность еще больше укрепить наше давнее и жизненно важное партнерство с Турцией».

В мае Турция полностью перекрыла проливы для военных кораблей из-за украинских событий в соответствии с конвенцией Монтрё 1936 года о статусе водных пространств.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...