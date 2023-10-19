«Северсталь» планирует увеличить поставки стали в ЕАЭС на 20%

«Северсталь» (MOEX: CHMF) заявила о планах увеличить поставки стали в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2024 году на 20%. Об этом пресс-служба компании написала в своем Telegram-канале.

«Для "Северстали" после закрытия западных рынков именно страны ЕАЭС стали одним из крупнейших рынков сбыта, и мы намерены наращивать это сотрудничество: в 2024 году увеличить поставки стали в страны ЕАЭС примерно на 20% до 600 тыс. тонн»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за 2015-2022 годы взаимная торговля стран ЕАЭС выросла с $44,5 млрд до $83,3 млрд (+87%). Товарооборот в 2022 году вырос на 15%.

7 сентября начальник отдела по работе с инвесторами «Северстали» сообщил, что 90% продукции компания поставляет на внутренний рынок, 10% — в другие страны.

Накануне компания «Северсталь» объявила о планах построить комплекс по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн и стоимостью 97 млрд руб. Строительство начнется в январе 2024 года, а запуск запланирован на 2026 год.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Северсталь" ставит на окатыши».

Петр Бузлаев