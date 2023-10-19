Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Северсталь» планирует увеличить поставки стали в ЕАЭС на 20%

«Северсталь» (MOEX: CHMF) заявила о планах увеличить поставки стали в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2024 году на 20%. Об этом пресс-служба компании написала в своем Telegram-канале.

«Для "Северстали" после закрытия западных рынков именно страны ЕАЭС стали одним из крупнейших рынков сбыта, и мы намерены наращивать это сотрудничество: в 2024 году увеличить поставки стали в страны ЕАЭС примерно на 20% до 600 тыс. тонн»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за 2015-2022 годы взаимная торговля стран ЕАЭС выросла с $44,5 млрд до $83,3 млрд (+87%). Товарооборот в 2022 году вырос на 15%.

7 сентября начальник отдела по работе с инвесторами «Северстали» сообщил, что 90% продукции компания поставляет на внутренний рынок, 10% — в другие страны.

Накануне компания «Северсталь» объявила о планах построить комплекс по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн и стоимостью 97 млрд руб. Строительство начнется в январе 2024 года, а запуск запланирован на 2026 год.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Северсталь" ставит на окатыши».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...