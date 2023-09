Игры подорожали опосредованно

Стоимость подписок на игры в PlayStation Store, которые российские пользователи консолей покупают в турецком магазине PlayStation через посредников, за последние несколько дней выросла в четыре-пять раз. Дело в том, что Sony в несколько раз подняла тарифы в турецком регионе. Источники среди дистрибуторов предполагают, что это приведет к росту спроса на коробочные версии игр или на цифровые копии, которые пока не подорожали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что посредники, предлагающие через «Авито» и другие площадки россиянам услуги по покупке подписок PlayStation Plus (PS Plus предполагает, что ее обладателю доступен определенный набор игр) через зарубежные аккаунты, начали в несколько раз поднимать цены на свои услуги. Один из продавцов сообщил “Ъ”, что стоимость годовой максимальной подписки (Deluxe) выросла с 4 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Другой продавец рассказал о росте с 4 тыс. руб. до 12 тыс. руб. На Wildberries цены на годовой Deluxe выросли с 2–3 тыс. руб. до 10–13 тыс. руб., свидетельствуют данные сервиса. При этом цены на цифровые копии игр (также покупаются через посредников, но вне рамок подписки) остаются прежними.

Рост цен на подписки у посредников связан с тем, что Sony 6 сентября повысила цены на PS Plus по всему миру, об этом компания сообщила в своем блоге еще 31 августа.

При этом существеннее всего выросли цены на подписки для турецкого региона, убедился “Ъ”. Так, цена на годовой PS Plus Deluxe увеличилась с 460 до 2,74 тыс. лир (в рублях — с 1,68 тыс. до 10 тыс.), PS Plus Extra — с 400 до 2,34 тыс. лир (с 1,4 тыс. руб. до 8,5 тыс. руб.), а PS Plus Essential — с 260 до 1,44 тыс. лир (с 950 руб. до 5,2 тыс. руб.).

А российские геймеры получают продукцию Sony в основном именно с турецкого рынка. В марте 2022 года Sony Interactive Entertainment (игровое подразделение японской Sony) объявила о приостановке официальных поставок игровых приставок в Россию, а также об остановке работы в стране магазина видеоигр PlayStation Store. Позже россиянам ограничили доступ и к браузерной версии сайта. Ситуация привела к появлению рынка посредников, которые регистрируют для россиян зарубежные аккаунты — как правило, в Турции — и покупают через эти аккаунты подписки и игры для клиентов.

Продажей услуг по продлению подписок занимаются не только частные лица, но и ритейлеры. Так, на сайте «М.Видео-Эльдорадо» опубликована карточка услуги «по активации подписки на PS Sony PlayStation Plus», при этом сейчас она, судя по сайту, «временно отсутствует в продаже». Собеседник “Ъ” среди дистрибуторов говорит, что сейчас ритейлер пересматривает на нее цену.

Введенные весной прошлого года ограничения на покупку игр в цифровом магазине PlayStation стимулировали рост спроса на коробочные версии игр, писал в апреле прошлого года РБК. Их ввозом занимаются российские импортеры — например, «Бука», «Ачивка», «Компания Софтклаб» и т. д., а продажей — сетевые ритейлеры, в том числе DNS и «М.Видео-Эльдорадо». Представитель «М.Видео-Эльдорадо» сообщил “Ъ”, что по итогам восьми месяцев 2023 года объем рынка коробочных версий игр составил порядка 3 млрд руб. В DNS на запрос “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ” в одном из дистрибуторов предполагает, что рост цен на подписки снова повысит спрос на коробочные версии консольных игр, который по итогам шести месяцев 2023 года «несколько скорректировался» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава «Организации развития видеоигровой индустрии» Василий Овчинников, впрочем, предполагает, что геймеры из России предпочтут покупать у посредников не годовые подписки, а цифровые копии видеоигр, цены на которые пока существенно не выросли: «В России, где дистрибуция коробочных версий игр не так широко развита, как, например, в США, спрос на "коробки" формируют коллекционеры и фанаты».

Никита Королев, Тимофей Корнев