Губернатор Петербурга предложил втрое преумножить расходы на выплаты бойцам СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил расширить объем расходов на выплаты участникам специальной военной операции в 2023 году, сообщает «Фонтанка».

Согласно содержанию поправки, в текущем году на эти цели предлагается отвести 1,5 млрд рублей, что в три раза превышает прежний уровень. При этом на 2024 год из городского бюджета на выплаты бойцам выделят 3 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников пояснял, что в этой статье расходов заложены, в частности, выплаты семьям погибших.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга намерено продлить льготы для детей участников спецоперации до конца 2024 года.

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