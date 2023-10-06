Меры поддержки детей участников СВО могут продлить в Петербурге на 2024 год

Смольный может продлить льготы для детей участников специальной военной операции до конца 2024 года, об этом свидетельствует документ, который поступил на антикоррупционную экспертизу.

Согласно содержанию проекта постановления правительства Петербурга, обеспечить детей льготами до 31 декабря 2024 года могут в области обеспечения школьным питанием в образовательных учреждениях и бесплатным проездом в городском общественном транспорте.

Воспользоваться льготой по питанию могут несовершеннолетние жители Петербурга, у которых один из родителей участвует в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Бесплатный проезд на общественном транспорте распространяются также и на лиц, достигших 18 лет, обучающихся в вузах города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделил 3 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей.

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