Себестоимость проезда в автобусах Уфы доходит до 56 рублей

По словам гендиректора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, себестоимость проезда в общественном транспорте от госперевозчика составляет 37 руб. Об этом он сообщил на экспертной дискуссии на тему пассажирских перевозок, организованной «Ъ-Уфа».

По информации индивидуального предпринимателя Фаниса Батырова, себестоимость одной поездки в автобусах частных перевозчиков составляет 56 руб.

«Себестоимость (поездки) по городу по нашим расчетам — 56 руб., а мы возим за 35 руб., и при этом еще дорожает дизельное топливо»,— сказал он, добавив, что высокий курс доллара и юаня отражается на стоимости запчастей.

Говоря о себестоимости поездок в «Башавтотрансе», господин Батыров отметил: «Во-первых, мы субсидии не получаем, и транспортные средства мы покупаем за счет собственных средств. Не за счет республики».

Венера Хисамова

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