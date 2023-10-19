Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»

Как стало известно «Ъ», Басманный суд Москвы заочно арестовал сбежавшего из России бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова. По версии СКР, он участвовал в хищении более 600 млн руб., выделенных из бюджета госагентству.

Басманный суд назначил экс-менеджеру два месяца ареста по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции сбежавшего за границу господина Мешкова или с момента его задержания на территории России.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в 2019 году. Тогда Генпрокуратура вычислила махинации при исполнении одного из контрактов, в результате чего было похищено около 1 млрд руб.

Подробнее об этом деле — в материале «Пути из ''Роскосмоса'' и полпредства привели за границу».