«Новые люди» предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий оскорбительные названия субъектов России. Партия также предложила упростить процесс переименования населенных пунктов.

Законопроект (есть в распоряжении «Ъ») внес вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков. Он предлагает дополнить закон «О наименованиях географических объектов», а также разрешить муниципальным властям переименовывать населенные пункты, которые принижают достоинство местных жителей.

«Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей»,— приводит пресс-служба партии слова Владислава Даванкова.

В пояснительной записке отмечается, что жители таких населенных пунктов в разных уголках России сталкиваются с грубыми шутками, переезжают или оформляют регистрацию в другом месте.

«Пусть люди сами решают, хотят они жить в Дуркино или нет. Жителям будет проще гордиться своей малой родиной, а молодежь это удержит от переезда. И новых Побоищ и Шалав у нас больше не появится»,— добавил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди».

Партия отмечает, что сегодня в России существуют сотни субъектов с оскорбительными названиями. В Саратовской области находится село Лох, в Ивановской области — село Антилохово, в Ярославской области — Шалава, Пуково (Тверская область), Мусорка (Самарская область), Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях), Попки в Псковской области, и еще есть множество других названий оскорбительного характера.

В пояснительной записке отмечается, что травле и оскорблениям подвергаются дети, родившиеся в таких населенных пунктах. Их родители, как отмечает партия, «вынуждены сделать все, чтобы в паспортах детей был указан другой адрес рождения и регистрация».

Дельгир Манджиева