Признан законным приговор экс-главе совета судей Новосибирской области

Сегодня Пятый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора экс-главе совета судей Новосибирской области Инне Петруниной, осужденной на полтора года условно по делу о разглашении гостайны. «Приговор суда вступил в законную силу, квалификация действий, как и размер назначенного наказания оставлены без изменения, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — рассказали «Ъ-Сибирь» в апелляционном суде.

До решения квалификационной коллегии судей Инна Петрунина остается судьей Новосибирского облсуда, она входит в коллегию по административным делам. Полномочия служительницы Фемиды были приостановлены.

В 2020 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил согласие квалификационной коллегии судей на уголовное преследование Инны Петруниной по ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). В чем конкретно она обвиняется, неизвестно, поскольку материалы дела имеют гриф «секретно».

В апреле 2023 года томский суд, которому поручили рассмотреть дело, назначил Инне Петруниной полтора года условно с испытательным сроком два года.

Инна Петрунина начала свою судейскую карьеру два десятка лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Ее специализация — рассмотрение гражданских и административных дел. В 2005 году Инна Петрунина была назначена судьей Новосибирского облсуда, спустя восемь лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области.

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Илья Николаев