В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина

В коттедже подмосковной деревни Крюково были обнаружены тела сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и его тещи Полины Ткаченко, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По подозрению в совершении преступления задержан родственник убитых. По предварительным данным, речь идет о старшем сыне музыканта Романе Микояне.

«Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК). По подозрению в совершении преступления задержан их родственник»,— приводит ТАСС сообщение подмосковного главка СКР. Информацию о том, что убитые являются родственниками Стаса Намина, также подтвердил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Сейчас, по информации ТАСС, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изъяты нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы. «В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения»,— сообщили агентству в подмосковной прокуратуре. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, одна из версией мотива убийства — имущественные разногласия.