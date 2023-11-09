Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год предпринимателю и общественному деятелю Геннадию Тимченко

Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Геннадий Тимченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй:

— Уважаемый Геннадий Николаевич! От имени коллектива всего Посольства КНР и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Выражаю Вам высокое уважение и глубокую признательность за Ваш весомый вклад в развитие китайско-российского экономического и торгового сотрудничества. Турбулентность и волатильность в международной обстановке свидетельствуют об актуальности и значимости активизации стратегического взаимодействия между нашими странами. Хочу Вас уверить в том, что Китай всегда является надежным стратегическим партнером России. Весь коллектив Посольства КНР в РФ готов с Вами и Российско-китайским деловым советом направить совместные усилия для реализации договоренностей между лидерами наших государств и содействия устойчивому, стабильному и здоровому развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Еще раз поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...