Сегодня исполняется 71 год предпринимателю и общественному деятелю Геннадию Тимченко

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Геннадий Тимченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй:

— Уважаемый Геннадий Николаевич! От имени коллектива всего Посольства КНР и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Выражаю Вам высокое уважение и глубокую признательность за Ваш весомый вклад в развитие китайско-российского экономического и торгового сотрудничества. Турбулентность и волатильность в международной обстановке свидетельствуют об актуальности и значимости активизации стратегического взаимодействия между нашими странами. Хочу Вас уверить в том, что Китай всегда является надежным стратегическим партнером России. Весь коллектив Посольства КНР в РФ готов с Вами и Российско-китайским деловым советом направить совместные усилия для реализации договоренностей между лидерами наших государств и содействия устойчивому, стабильному и здоровому развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Еще раз поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»