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Коммерсантъ FM
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Сийярто посчитал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Орбана и Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил премьер-министра Эстонию Каю Каллас в лицемерии из-за ее негативной реакции на встречу в Пекине главы венгерского правительства Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным. Господин Сийярто напомнил, что фирма мужа Каи Каллас сотрудничала с Россией даже после начала боевых действий на Украине.

Накануне, 18 октября, госпожа Каллас заявила, что ей было «очень-очень неприятно видеть» кадры со встречи Владимира Путина с Виктором Орбаном. По ее словам, ее «шокировали» и сама встреча, и то, что перед ней премьер Венгрии обменялся с президентом РФ рукопожатиями. Также премьер Эстонии сочла беседу господ Орбана и Путина «лишенной всякой логики».

Петер Сийярто назвал подобные комментарии эстонского премьера «не только неуместными, но и циничными». «Это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала войны на Украине, несмотря на боевые действия. Это лицемерие в кубе»,— написал глава венгерского МИДа на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он призвал госпожу Каллас обратить внимание на бизнес своего супруга, а не комментировать встречу премьера Венгрии с президентом РФ.

Встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным состоялась 17 октября в Пекине, куда оба политика прибыли по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина на организованный китайским руководством представительный международный форум «Один пояс — один путь».

Подробнее о встрече венгерского премьера с президентом РФ — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Александр Кислов

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