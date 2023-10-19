Премьер Румынии: Украина официально решила называть молдавский язык румынским

Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе визита на Украину. Ранее власти Молдавии также объявили, что государственным языком страны является румынский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный»,— цитирует слова Марчела Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем украинский телеканал «Прямой». Господин Чолаку публично поблагодарил украинские власти за «оперативное принятие этого решения». По его словам, молдавский язык был «изобретением России», а теперь этот язык «по сути, вычеркнут».

В марте нынешнего года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Она заявила, что это решение объединит молдавское общество. Согласно подписанному закону, слова «молдавский язык» заменяются на «румынский язык». Если речь идет о Молдавии, слова «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» заменяются на «румынский язык».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Молдавия протянула Румынии язык дружбы».

Александр Кислов