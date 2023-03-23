Молдавия протянула Румынии язык дружбы

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ посетил Молдавию, куда привез не только €25 млн помощи, но и обещание всецело поддерживать евроинтеграцию республики. По последнему вопросу у Кишинева амбициозные планы: молдавский президент Майя Санду обещает, что страна вступит в ЕС до 2030 года. Визит Николае Чукэ состоялся сразу после того, как госпожа Санду подписала закон об изменении названия государственного языка — с молдавского на румынский. Это, как уверены в Бухаресте, углубляет «языковую, историческую и культурную общность» двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду солидарна с депутатами в том, что государственный язык республики — это румынский, а не молдавский

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду солидарна с депутатами в том, что государственный язык республики — это румынский, а не молдавский

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Премьер-министр Румынии прибыл в Молдавию 23 марта. А за день до его приезда президент Молдавии подписала принятый накануне парламентом закон, предусматривающий изменение название государственного языка с молдавского на румынский. С инициативой окончательного решения языкового вопроса выступила правящая пропрезидентская партия «Действие и солидарность».

Громкие споры о том, как именовать государственный язык, в современной Молдавии ведутся с того момента, как она перестала быть Советской Социалистической Республикой. Они велись даже во времена СССР, но тихо и кулуарно и в публичную дискуссию не переходили.

Проблема видна, даже если посмотреть на так называемый конституционный блок. Так, в принятой 27 августа 1991 года «Декларации о независимости Республики Молдова» говорится о провозглашении государственным языком страны румынского языка на основе латинской графики. При этом в конституции страны, принятой через три года декларации, записано: «Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики».

В 2013 году Конституционный суд (КС) Молдавии постановил: декларация с ее упоминанием румынского языка является первым документом конституционного блока и, соответственно, имеет преимущество перед собственно основным законом. И это даже несмотря на то, что конституция гласит: именно она — высший закон государства. На этом основании КС постановил, что государственным языком следует считать румынский. Впрочем, тогда никаких последствий в виде изменения названия языка в конституции не последовало.

Нынешняя ситуация иная: депутаты партии «Действие и солидарность» объявили, что приводят законодательство в соответствие с решением КС 2013 года, и сделали это. Поэтому историю с изменением названия языка можно считать завершенной.

В Румынии, исторически очень трепетно относящейся к Молдавии, поскольку всего 83 года назад две страны были одним государством (с 1918-го по 1940-й), решение молдавских властей по языку оценили очень высоко.

Глава румынского МИДа Богдан Ауреску написал в Twitter, что его страна «приветствует подписание президентом Майей Санду закона, который закрепляет то, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык». Дипломат заявил, что это очень важное событие, основанное «на исторической правде и углубляющее нашу языковую, историческую и культурную общность».

В таком же ключе высказался и Николае Чукэ. Кроме того, в Кишиневе румынский премьер объявил, что его страна уже приняла решение выделить Молдавии первые €25 млн из одобренного ранее гранта в €100 млн. «Визит в Кишинев дает мне возможность подтвердить безоговорочную поддержку Молдовы на пути европейской интеграции, а также в развитии экономики и внедрении реформ. Румыния всегда будет поддерживать Молдову»,— заявил господин Чукэ на встрече с Майей Санду.

Об этом же шла речь на переговорах румынского премьера с его молдавским коллегой Дорином Речаном. На итоговой пресс-конференции господин Речан сообщил, что «сотрудничество с Румынией помогает бороться со всеми вызовами, которые могут принести дестабилизацию в Молдове». «Молдавия при поддержке Румынии и других партнеров завоевывает все больше свободы»,— добавил он.

Дальнейшая разнообразная поддержка точно не будет лишней. Молдавия по-прежнему остается бедной и разделенной страной, а в последние полтора года столкнулась с серьезными кризисами: энергетическим, миграционным (в связи с беженцами, хлынувшими с территории Украины), экономическим. Боевые действия на территории Украины оборвали логистические цепочки на традиционные для республики рынки — российский и украинский. Альтернативные рынки власти надеются найти в ЕС, который много помогает стране финансово.

Несмотря на все трудности, президент Майя Санду поставила амбициозную задачу. «В 2030 году Республика Молдова должна стать страной—членом Европейского союза. Сейчас у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка со стороны стран ЕС. Молдаване выбрали европейский путь, но вот, как быстро мы его пройдем, зависит от нас всех»,— заявила она во время выступления в парламенте 17 марта.

Свою мобилизационную речь госпожа Санду закончила уверенно: «Мы — поколение, которое приведет Молдову в Европейский союз, и мы сделаем это до 2030 года».

Достижение обозначенной Майей Санду цели позволит осуществить мечту довольно большой части населения Молдавии — тех, кто мечтает, чтобы граница республики с соседней Румынией, наконец, перестала существовать.

Владимир Соловьев