Государственный язык Молдавии переименован из молдавского в румынский

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что подписала закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Она заявила, что это решение объединит молдавское общество.

Согласно подписанному закону, слова «молдавский язык» заменяются на «румынский язык». Если речь идет о Молдавии, слова «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» заменяются на «румынский язык».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский»,— написала Майя Санду на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она подчеркнула, что теперь можно утверждать: граждане Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза. По словам госпожи Санду, политики, которые заявляли, что в стране говорят на молдавском языке, а не на румынском, «хотели разделить общество».

Ранее решение о переименовании государственного языка Молдавии одобрили депутаты парламента страны. Оппозиционные партии собираются оспаривать законность принятия закона в суде, а также организовывать уличные акции протеста.

Александр Кислов