Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Государственный язык Молдавии переименован из молдавского в румынский

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что подписала закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Она заявила, что это решение объединит молдавское общество.

Согласно подписанному закону, слова «молдавский язык» заменяются на «румынский язык». Если речь идет о Молдавии, слова «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» заменяются на «румынский язык».

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский»,— написала Майя Санду на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она подчеркнула, что теперь можно утверждать: граждане Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза. По словам госпожи Санду, политики, которые заявляли, что в стране говорят на молдавском языке, а не на румынском, «хотели разделить общество».

Ранее решение о переименовании государственного языка Молдавии одобрили депутаты парламента страны. Оппозиционные партии собираются оспаривать законность принятия закона в суде, а также организовывать уличные акции протеста.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...